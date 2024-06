Mi spiace, ma a queste condizioni non firmo: Walter Mazzarri fa saltare tutto | Non sarà lui il prossimo allenatore

L’ex tecnico del Napoli non allenerà questo club in quanto non si è trovato d’accordo con le condizioni imposte dalla stessa società.

Lo scorso anno abbiamo assistito ad un clamoroso ritorno in casa Napoli. Dopo che Rudi Garcia è stato esonerato dal club partenopeo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di riportare all’ombra del Vesuvio come traghettatore Walter Mazzarri. In passato il tecnico toscano ha contribuito in maniera importante a riportare la squadra azzurra ai vertici del calcio italiano, e una sua nuova venuta sembrava poter essere la scelta giusta.

Tuttavia il mister non è riuscito a dare una svolta, e dopo pochi mesi ha ricevuto il benservito dalla società, che al suo posto ha preso Francesco Calzona. Chiusa la stagione prima del previsto dunque per il 62enne sembravano esserci pochissime prospettive per il futuro. La realtà però come al solito si è rivelata ben diversa, e per lui si era presentata una ghiotta occasione per rimettersi in gioco.

Quando tutto sembrava fatto però l’accordo per il suo approdo nel nuovo club è svanito. Alcune condizioni infatti non sono piaciute a Mazzarri, che dunque ha deciso di declinare gentilmente la proposta e di far saltare tutto, con la società in questione che ha virato fin da subito su un altro profilo.

Sfuma l’arrivo di Mazzarri

Nel corso degli ultimi giorni l’approdo di Walter Mazzarri sulla panchina degli iraniani del Persepolis sembrava ormai cosa fatta. Per il tecnico sembrava giunto il momento di una nuova esperienza fuori dall’Italia, e mancavano solo i dettagli per trovare l’accordo definitivo.

Quando però sembrava che il suo arrivo doveva essere solo annunciato, la situazione è precipitata del tutto. L’allenatore infatti ha declinato l’offerta in quanto non ha gradito alcune condizioni, facendo così saltare il suo approdo in Iran.

Una storia totalmente diversa da quella raccontata

Dunque come dicevamo Mazzarri era ad un passo dal Persepolis, e il suo approdo è svanito all’ultimo. La realtà però è ben diversa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà infatti non ci sono mai state le condizioni di un possibile approdo in Iran del mister.

Il tecnico infatti aveva fatto richieste di mercato fuori portata per il club, e non ha mai aperto ad un accordo a pretese diverse. Per questo più che saltata, la possibilità di vedere l’ex allenatore del Napoli alla guida della squadra iraniana non c’è praticamente mai stata.