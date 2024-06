Mister non ti ritirare, questa è la nostra offerta | Claudio Ranieri riceve la telefonata più assurda di tutte: torna subito in panchina

Dopo aver deciso di dire basta, l’ex tecnico del Cagliari ha ricevuto una nuova incredibile offerta che può farlo tornare in panchina.

Al termine del campionato scorso, dopo aver ottenuto la salvezza, diventata piuttosto complicata da raggiungere per come si erano messe le cose, con il suo Cagliari, Claudio Ranieri ha deciso di dire basta. Il tecnico di Testaccio infatti si è ritirato con effetto immediato, affermando che quella in terra sarda sarebbe stata la sua ultima esperienza da allenatore.

Realizzato il tutto dunque l’ex allenatore del Leicester si appresta a vivere la prossima annata fuori dai nastri di partenza di qualsiasi squadra. In realtà secondo alcuni il mister si starebbe già pentendo della scelta fatta, soprattutto dopo che gli è stata pervenuta una proposta incredibile, che difficilmente avrebbe rifiutato.

E’ per questa ragione dunque che Ranieri è pronto a fare dietrofront, rinunciando all’idea di ritirarsi, e preparandosi così ad un clamoroso ritorno in panchina. La telefonata più assurda di tutte infatti gli ha fatto definitivamente cambiare idea, e adesso è pronto a firmare per dare il via alla sua nuova esperienza.

Ecco dove allenerà Ranieri

Non è stata una fase a gironi facile quella vissuta dall’Italia di Luciano Spalletti a questi Europei. La nazionale infatti è riuscita a strappare il secondo posto valevole per il pass agli ottavi solo negli istanti finali della sfida giocata contro la Croazia, grazie ad una rete di Mattia Zaccagni. Una situazione dunque non proprio felicissima, che ha portato a dire che gli azzurri hanno praticamente floppato.

A tremare poi oltre alla selezione e a tutto il paese è stato anche il ct italiano. Tutti già avevano puntato il dito contro di lui, facendogli il funerale prima del previsto. Tuttavia il pericolo per l’ex tecnico del Napoli è ancora dietro l’angolo. In caso di eliminazione agli ottavi con la Svizzera e di conseguente fallimento, il suo posto sarebbe in serio pericolo. E tra i candidati per rimpiazzarlo, a sorpresa, c’è anche Claudio Ranieri.

Chiamata troppo importante per dire di no

Dunque per il dopo Spalletti, ovviamente in caso di fallimento della spedizione azzurra, è tornato in gioco anche Ranieri, il quale in realtà ha annunciato di volersi ritirare dal calcio di club, ma non da quello delle nazionali.

Allo stesso tempo però, anche nel caso in cui l’ex Cagliare avesse annunciato anche l’addio al ruolo da ct, quella dell’Italia sarebbe stata una chiamata troppo importante per rifiutare.