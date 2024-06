“Salta gli ottavi di finale”: la notizia arriva direttamente nel ritiro dell’Italia | Bisogna cambiare tutti i piani

Non ci sarà agli ottavi di finale. La notizia sconvolge la nazionale a arriva direttamente in ritiro: Spalletti cambia tutto.

Le ultime giornate dei gironi di Euro 2024 stanno regalando anche qualche sorpresa. Terminata la prima fase, anche il tabellone inizierà a prendere forma e gli incroci – a modello tennistico – sono già nero su bianco. Gli avversarsi si conosceranno nelle prossime ore e in questo momento l’apprensione è altissima. L’obiettivo è uno solo: non perdere nessun calciatore importante per la strada.

In un torneo così breve infatti, per il quale già tante squadre hanno perso pezzi ancora prima di iniziare a causa degli immancabili infortuni, sarà fondamentale avere tutti i migliori giocatori arruolatili.

Nelle ultime ore però è arrivata una notizia del primo forfait eccellente. Un’assenza che rischia di cambiare i piani degli ottavi di finale, anche per la nazionale italiana. Spalletti proverà a mettere in campo le contromosse necessarie.

Ottavi Euro 2024: forfait ecellente

Il primo forfait d’eccezione è quello di Widmer. Il giocatore infatti, nella logica delle squalifiche ha racimolato due gialli consecutivi venendo squalificato proprio per la prima gara di play-off ad eliminazione diretta. Con la sua Svizzera il giocatore che milita in Serie A, non scenderà in campo contro l’Italia.

Sì, perché essendo arrivata seconda l’Italia nel girone B, incontrerà proprio la Svizzera nel pomeriggio di sabato 29 giugno, arrivata seconda a sua volta nel girone con i padroni di casa della Germania. Ecco cosa si inventerà Spalletti per sfruttare questa importante assenza tra le fila della Svizzera.

Svizzera a un passo dall’impresa

Contro la Germania la Svizzera nella serata di domenica 23 giugno ha sfiorato l’impresa. Il destino incrociato con l’Italia ha tenuto tutti i tifosi azzurri incollati al teleschermo nelle scorse ore. Sì, perché con Ndoye la Svizzera era passata in vantaggio nel primo tempo, ed è arrivata a minuti se non secondi dal portare a casa il bottino grosso.

Solo Fulkrug è riuscito a pareggiare con un colpo di testa splendido, il punteggio e a qualificare la Germania da prima in classifica. In caso di vittoria della Svizzera la Germania si sarebbe qualificata seconda e avrebbe incontrato l’Italia agli ottavi, finendo dall’altra parte del tabellone. Spalletti, in vista degli ottavi, è chiamato a scelte pesanti. Senza Calafiori e con molti calciatori sotto tono, per affrontare gli elvetici servirà una mezza rivoluzione.