“Sì, lascio la Nazionale”: dopo il disastro Euro 2024, si ferma definitivamente | Finisce una storia bellissima

Decisione presa da parte del calciatore, che dunque dice addio alla casacca del suo paese dopo il pessimo cammino in questo Europeo.

I campionati europei sono ormai giunti al capolinea. Ciò nonostante dalla competizione continuano a giungere notizie importanti sia per quanto riguarda le nazionali che per i calciatori che ne fanno parte.

Una delle ultime novità riguarda il clamoroso ritiro di un calciatore che, ha deciso di dire addio alla sua selezione di appartenenza dopo la magra figura fatta nel torneo di quest’anno.

Le sue parole infatti non hanno lasciato interpretazioni, e la storia con la maglia del suo paese può definirsi praticamente conclusa, tra le lacrime sue e anche dei suoi tifosi.

Addio definitivo alla nazionale

L’Europeo della Germania non è stato granché positivo. Da padrona di casa la selezione allenata da Julian Nagelsamann sperava di sollevare il trofeo di fronte ai propri tifosi. Tuttavia le cose sono andate in maniera diversa. Seppur tra mille polemiche per un clamoroso calcio di rigore non fischiato ai tedeschi (il netto tocco di mano di Cucurella in area fa ancora discutere), ai quarti di finale la Spagna si è imposta per 2-1. E’ stato Merino che al 119esimo minuto ha infranto i sogni di gloria della squadra casalinga.

Un brusco risveglio dunque non solo per i calciatori, ma anche per tutto il paese. Ma questa eliminazione arrivata in maniera tremenda pare aver portato un grande calciatore della selezione tedesca a prendere una decisione a dir poco incredibile: lasciare la nazionale. Un altro addio tremendo dunque per la Germania dopo quello di Toni Kroos, il quale si è ritirato dal calcio.

Muller dice basta

Al termine della partita persa contro la Spagna, Thomas Muller è stato intervistato, e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: ”Realisticamente parlando, è possibile che questa sia stata la mia ultima partita in nazionale. Dopo mi incontrerò con l’allenatore della Nazionale Nagelsmann. Abbiamo un rapporto di grande fiducia. Ma come ho detto, è realisticamente possibile”.

Le parole hanno fatto capire chiaramente che l’idea è quella di dire addio alla nazionale. Dopo questo flop infatti l’attaccante del Bayern Monaco pare ormai indirizzato verso questa scelta, e a breve potrebbero arrivare delle novità ufficiali da questo punto di vista, che chiuderebbero così una storia meravigliosa, durata la bellezza di 131 partite e che soprattutto ha portato in dote il successo nel Mondiale del 2014.