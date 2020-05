Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale FIGC Campania, è intervenuto nel corso della trasmissione settimanale “Il Pungiglione Stabiese” sulla pagina Facebook “Juve Stabia Live”. Ecco alcune sue parole: «L’ultimo comunicato della FIGC stabilisce che fino al 14 giugno sono sospese tutte le manifestazioni organizzate sotto l’egida della FIGC. Ma bisogna aspettare cosa stabilirà il Consiglio Federale. Il 22 ci sarà anche il Consiglio LND che ratificherà le decisioni del Consiglio Federale. Io mi occupo di tutte le serie dilettantistiche dall’Eccellenza in giù.

Il protocollo sanitario? Non ho le competenze di ruolo per dare un parere. Tutte le decisioni che saranno attuate dagli organi competenti saranno perse per salvaguardare la salute di tutti. E’ un protocollo sanitario non sostenibile per i dilettanti e perciò le serie dilettantistiche non ripartiranno. Dagli studi fatti dati tecnici della LND si prevede una perdita del 30% delle società. Noi ci auguriamo che questo numero sia più basso. Il governo dovrà intervenire con un sostegno economico alle società dilettantistiche. Le nostre società vivono di sponsorizzazioni. Magari anche una maggiore defiscalizzazione può incentivare chi sponsorizza. Anche per i genitori poter scaricare le rette delle scuole calcio può essere un’ottima cosa».