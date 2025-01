“Zidane in Serie B”: la decisione più assurda della storia del calcio | 1.5 milioni di €

Zinedine Zidane in Serie B, una delle decisioni più assurde della storia nel mondo del calcio: per 1,5 milioni €

Dalla stagione 2021 il suo nome è finito nella lista degli allenatori svincolati di lusso. A dire il vero c’è ancora visto che Zinedine Zidane non ha trovato più un accordo con un altro club.

Nel suo cv, ovviamente come allenatore, solamente il Real Madrid dove ha fatto tutte le trafile: dalle giovanili fino ad arrivare alla Prima Squadra. Con quest’ultima si è tolto un bel po’ di soddisfazioni personali.

In queste ultime ore, però, il suo nome è ritornato a riecheggiare nel mondo del calcio. La vicenda in questione è a dir poco clamorosa e non poteva assolutamente passare inosservata.

“Zinedine Zidane in Serie B“. Probabilmente una delle decisioni più assurde che potevano verificarsi nel mondo del calcio. Il tutto per 1,5 milioni di euro.

“Zidane in Serie B”, decisione a dir poco clamorosa: shock nel mondo del calcio

Per fare il punto della situazione su questa vicenda bisogna tornare indietro di un bel po’ di anni. Ovvero quando l’allenatore era un calciatore. Un trasferimento che non è mai avvenuto ma che se si fosse concretizzato avrebbe cambiato la storia di un club in particolare. Non solo la Juventus, ma di un altro team bianconero estero: il Newcastle. Cosa c’entrano i ‘Magpies’? Gli inglesi hanno sempre mostrato un concreto interesse nei confronti del nativo di Marsiglia. La scelta era tra il Newcastle ed, appunto, la Juventus.

Il classe ’72 non ci pensò su due volte ed optò per la squadra italiana. A raccontare, per filo e per segno, cosa successe ci ha pensato Barry Silkman nel corso del libro “The not so secret football agent“. Per chi non lo conoscesse è stato uno dei migliori agenti, negli anni ’90 e 2000, per i trasferimenti di diversi giocatori importanti. Nel ’96 si innamorò calcisticamente proprio di Zidane che militava nel Bordeaux. Ancora doveva diventare un campione, ma le qualità per diventare uno dei più forti le aveva eccome.

Zidane, aneddoto incredibile: da non credere

In quegli anni l’agente aveva un ottimo rapporto con il coach del Newcastle, Kevin Keegan. Tanto da proporgli il nome di Zidane come rinforzo per la rosa. Il Newcastle avrebbe potuto ingaggiarlo per soli 1,2 milioni di sterline. Insomma, un vero e proprio affare. Solo che il procuratore rimase spiazzato dal “no” secco dell’allora allenatore del team inglese: Zidane, in quel momento, non serviva.

Motivo? Non era “abbastanza bravo” per militare in Championship (l’equivalente della nostra Serie B). Non solo: Zidane non era “in grado” nemmeno di giocare in un altro team inglese come il Wolverhampton. Pochi mesi più tardi si trasferì in quel di Torino dove scrisse la storia. Dopo anni Keegan si pentì di non averlo accolto in rosa: “Mi disse che avrebbe dovuto ascoltare me e non il suo scout“.