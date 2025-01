Non sei da Juve, mi dispiace: THIAGO MOTTA LO CACCIA | In panchina fino a fine stagione

Altro caso incredibile alla Continassa, con il calciatore messo ai margini dal tecnico. La rivelazione non lascia alcun dubbio.

Nonostante le grandi aspettative che c’erano alla vigilia di questa stagione, la Juventus non sta rispettando ciò che i tifosi speravano di vedere. Con l’approdo di Thiago Motta in panchina si è pensato ad una rivoluzione totale dal punto di vista del gioco, che seppur sia cambiato parecchio, non entusiasma affatto la piazza.

Allo stesso modo poi anche i risultati non sono stati dei migliori fin qui, come dimostra la classifica del campionato. Il sogno scudetto per la Vecchia Signora è infatti svanito ben presto, a causa dei tanti pareggi ottenuti dalla compagine torinese nel corso del torneo. Le responsabilità di questa situazione difficile vanno spartite sicuramente tra tecnico e società.

Anche i giocatori però hanno fatto la loro parte in negativo. In particolar modo uno di questi è stato definito non da Juve, tanto che mister Thiago Motta ha deciso di cacciarlo e metterlo ai margini fino alla fine della stagione. Vediamo dunque di chi stiamo parlando.

Rottura totale tra il tecnico e il calciatore bianconero

Sono tanti i calciatori juventini criticati pesantemente in questa prima parte di stagione. In primis sono stati i nuovi acquisti a finire sulla graticola, soprattutto Koopmeiners e Douglas Luiz, pagati parecchio dalla Vecchia Signora e che non hanno reso come da attese.

Oltre a questi poi non è stato esente da giudizi il solito Dusan Vlahovic. Le sue prove sono ormai insufficienti da tempo, e l’ambiente pare essersi stufato di lui. Ma non solo. Anche qualcun altro ha fatto chiaramente capire di aver perso ormai la pazienza con il centravanti serbo.

”Non è da Juve…”

Di recente Francesco Repice, noto radiocronista che da tempo è voce della Rai in radio, è stato intervistato ai microfoni di TMW. Tra le tante domande che gli sono state rivolte ce n’è stata una riguardante la Juve e Dusan Vlahovic. E Repice a tal proposito si è espresso in maniera molto dura sul serbo.

“La Juve ha avuto Tevez, Higuain, negli anni scorsi, prima di Ronaldo. Ci sono le categorie. Vlahovic fa gol ma gioca nella Juve. Ma è questione anche dei compagni. Non è da Juve e il tecnico glielo ha fatto capire”.