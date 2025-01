Costretti a bloccare l’abbonamento: DISASTRO DAZN | Milioni di italiani stangati

Scoppia il caso attorno all’emittente televisiva che fa vedere i match di Serie A: i telespettatori italiani sono stati totalmente stangati.

Da diversi anni gli appassionati di calcio e non solo hanno visto l’ingresso in campo di Dazn, emittente televisiva streaming che proietta le gare del campionato italiano e tanti altri eventi legati al mondo del pallone e dello sport.

Le polemiche su di essa però non sono mai mancate. Inizialmente ad infastidire i telespettatori era la mancata stabilità del servizio, che spesso e volentieri andava in down, creando disagi ai clienti. Ora invece a destare molte polemiche sono i costi, ritenuti troppo alti da tifosi e appassionati.

Come se non bastasse però nelle scorse ore si è scatenato un altro disastro attorno a Dazn, che si è visto costretto a bloccare l’abbonamento in maniera definitiva. Una stangata totale dunque per milioni di italiani, che adesso sono su tutte le furie.

Caos Dazn, ecco cosa sta succedendo

Nei giorni scorsi Dazn ha sponsorizzato una promozione importante per i suoi clienti. Tutti coloro che erano stati abbonati in passato infatti potevano usufruire di un pacchetto della versione standard ad un costo di appena 9,99 euro per sette mesi. Un’offerta conveniente dunque, che avrebbe dovuto far felici i telespettatori. E invece, al contrario, questa ha generato le proteste generali.

In particolar modo coloro che avevano sottoscritto un abbonamento più lungo si sono inferociti in quanto, chiaramente, non avrebbero potuto usufruire di tale sconto. Di conseguenza Dazn ha deciso di correre ai ripari e di eliminare in netto anticipo la promozione. Questa infatti sarebbe dovuta essere valida fino al 26 gennaio, ma dopo le proteste è stata resa valida solo fino alle ore 15.00 del 22.

La scelta di Dazn si è rivelata un fiasco

La promo pensata dall’azienda sarebbe dovuta essere utile a far tornare i vecchi clienti ad abbonarsi, avendo un prezzo vantaggioso. Come abbiamo detto però le cose hanno scatenato l’ira degli utenti attuali, che sono insorti in maniera pesante.

Di conseguenza tale scelta si è rivelata non solo un fiasco, ma ha generato ulteriore malcontento negli utenti. Le cose per Dazn dunque rischiano di farsi sempre più complicate. Staremo a vedere se ci saranno altre mosse in futuro per cercare di riparare a questo danno.