Zdenek Zeman è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Foggia.

Ecco un estratto delle sue parole:

«Spero che domani la squadra riesce a produrre qualcosa di positivo sul campo. Non abbiamo grossi problemi. Palermo rappresenta una grande città, hanno più esperienza di noi e vogliono fare bene. Rocca è migliorato dopo aver cambiato posizione in campo ma anche di conseguenza al miglioramento del centrocampo come posizione e tempo di giocata. Palermo è la mia seconda città dopo Praga, ho ricordi positivi e ho la casa ancora a Palermo. È un ritorno che non mi sembra da nemico o avversario perché per me è come tornare a casa. Il Palermo si batte facendo meglio di loro. Ho visto la partita contro la Juve Stabia che è stata equilibrata».