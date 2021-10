Zdenek Zeman è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Foggia.

Ecco un estratto delle sue parole:

«Abbiamo fatto qualche passo avanti rispetto a prima e spero che basti per fare bene. Petermann ha giocato anche se era marcato. Con il Messina siamo diventati passivi e gli abbiamo fatti giocare. Nel calcio la tattica è alla base e una squadra diventa squadra quando capisce cosa deve fare in determinati momenti. Il problema è mettere un gruppo in campo che deve capire i tempi e deve trovarsi nei passaggi. Ho due possibilità al posto di Nicoletti cioè Martino, che può giocare in entrambi i lati, e Di Jenno dobbiamo vedere cosa propone il Palermo in quella fascia. Voglio la difesa un po’ più alta poi i difensori sono preoccupati e si mettono più in giù. Maselli sta bene ma non è pronto spero possa essere a disposizione la prossima settimana»