Secondo quanto riportato da “Goal.com”, Zdenek Zeman, a margine della premiazione per la Panchina d’Oro, è intervenuto parlando del tema legato al calcio femminile. Le parole di Zeman, un uomo che fa della schiettezza il suo punto di forza, sono saltate subito all’occhio. Eccole qui di seguito: «Se è una questione di cultura? Anche, di solito in Italia le donne sono in cucina. Se è una cosa gravissima? Non lo so, certo anche gli uomini devono mangiare».