Il tecnico Nunzio Zavettieri, ai microfoni di “TuttoReggina.com”, ha racconto la crescita del mediano Lorenzo Crisetig, adesso al Mirandes, accostato nelle ultime ore anche al Palermo, come possibile innesto per il centrocampo rosanero. Senza dimenticare Gabriel Charpentier che lo stesso tecnico ha guidato nella sua esperienza allo Spartkas Jurmala. Di seguito alcune sue parole: «Lorenzo lo conosco bene, lui è di Udine e io ho vissuto lì tanti anni. Ho avuto il piacere di averlo all’Inter, all’epoca giocava esterno alto e quando venne da me abbiamo deciso con la società di prospettargli un altro percorso e lo feci esordire da centrocampista centrale. E’ stato un passo importante per la sua carriera. Sinceramente mi aspettavo di più, c’è da capirne i motivi ma è un calciatore molto forte. Mi auguro che Reggio sia una ripartenza per lui e che lo possa portare in amaranto a ricalcare i campi della Serie A. Sarebbe perfetto per il 3-4-1-2 di Toscano, è molto bravo nelle letture e ad imbucare. E’ un calciatore molto intelligente e potrà dare un grande contributo alla squadra.

Gabriel è un giocatore un pò anarchico, ha potenzialità. E’ molto forte fisicamente, è bravo tecnicamente e deve crescere tantissimo nelle conclusioni. Bisogna vedere che impatto avrà in una piazza come Reggio Calabria, ad Avellino ha fatto benissimo. Se arriva a Reggio può dare un buon contributo, può essere un buon acquisto per la Reggina».