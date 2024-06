Zaniolo torna dove tutto è cominciato: incredibile ma vero | Accordo trovato nel cuore della notte

Zaniolo vicino al ritorno in Serie A, nella squadra che l’ha lanciato dove tutto era cominciato: la trattativa si sblocca a una condizione.

Un anno e mezzo difficile per Zaniolo, tra Galatasaray, Aston Villa e infortunio alla caviglia. Il laterale che da Spalletti era stato rivalutato un po’ a sorpresa, stava aspettando con ansia l’Europeo. Con la voglia soprattutto di rimettersi in vetrina con la maglia azzurra e di tornare in Italia, salvo poi dover dare forfait.

E proprio una condizione in azzurro ritrovato e la fiducia di Spalletti avevano spinto il giocatore a sognare il ritorno in Serie A, dopo mesi di girovagare per l’Europa. Il gol in finale di Conference League tre anni fa con la maglia della Roma sembra lontano secoli, ma il giocatore adesso ha voglia di tornare protagonista in Italia.

Gli estimatori, proprio grazie al rispolvero con la maglia azzurra, per un ritorno in Serie A a Zaniolo non mancano e una squadra su tutte starebbe muovendosi per portarlo in Italia. La concorrenza potrebbe essere battuta grazie a una pedina di scambio.

Zaniolo vuole la Serie A

L’allenatore e la dirigenza turca erano stati chiari a inizio primavera: se Zaniolo vuole partire il Galatasaray non si opporrà. Su queste parole conta tanto il giovane attaccante della nazionale, che è ancora di proprietà dei giallorossi di Istanbul e che ha già fatto trapelare più volte nel corso degli scorsi mesi di volere ritornare in Italia.

In questo momento sono due le squadre sul giocatore, Atalanta e Fiorentina. Con i nerazzurri Zaniolo potrebbe sperimentare la cura Gasperini, e trovare quella disciplina tattica che in carriera gli è sempre mancata. Ma la Fiorentina ha un asso nella manica per convincere il Galatasaray al trasferimento.

Amrabat potrebbe sbloccare l’affare

Un’affare che come racconta in queste ore Tuttomercatoweb potrebbe essere sbloccato da Amrabat. Il centrocampista ormai ex Manchester United non verrà riscattato dai red devils e il club vorrebbe poterlo usare come pedina di scambio. Un giocatore al quale il Galatasaray potrebbe essere interessato, vista la caratura internazionale, e per il quale potrebbe lasciare partire Zaniolo senza chiedere un grosso compenso alla Viola.

Per Zaniolo si tratterebbe in caso di approdo a Firenze di un ritorno a casa, visto che in Toscana il giocatore ha mosso i primi passi nelle giovanili, dal 2010 al 2016, per poi passare all’Entella e successivamente all’Inter.