Calciomercato Bari: occhi in casa Fiorentina, piacciono Distefano e Bianco

Il Bari mette nel mirino due giovani rientrati alla Fiorentina per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riporta TeleBari.it i biancorossi sarebbero interessati a Filippo Distefano, duttile attaccante che può ricoprire più ruoli dalla trequarti in su, e al classe 2002 Alessandro Bianco, regista di centrocampo: il primo è reduce dall’esperienza alla Ternana, contro cui il Bari ha vinto il play out, dove ha messo a segno sette reti in 35 presenze, mentre il secondo si è messo in mostra nella Reggiana di Alessandro Nesta. Per entrambi bisognerà aspettare le decisioni del club viola visto che il neo tecnico Raffaele Palladino ha bloccato la cessione dei due calciatori per poterli valutare in ritiro.

