Catanzaro, Vivarini diserta l’incontro con la società: teme per la sua incolumità fisica

Il Catanzaro e Vincenzo Vivarini rischiano di salutarsi in maniera brusca dopo la splendida stagione conclusa al quinto posto e in semifinale playoff. Il tecnico, negli scorsi giorni, ha deciso di non voler continuare la sua avventura in Calabria e nella giornata di oggi, mercoledì 26 giugno, avrebbe dovuto avere un summit con la società. Tuttavia ha del clamoroso quanto ricostruito da UsCatanzaroCalcioNews.it. L’allenatore giallorosso avrebbe disertato il secondo incontro con i vertici del club in quanto teme per la propria incolumità fisica. Non sarebbe da escludere, tuttavia, che tale comportamento non sia frutto del suo entourage. Una situazione davvero scomoda per il Catanzaro che adesso cercherà di chiudere ufficialmente il rapporto con Vivarini.

Continue Reading