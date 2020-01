La Roma perde Nicolò Zaniolo. Come riporta il “Corriere dello Sport”, il giocatore ha riportato la rottura del crociato anteriore destro, con associata lesione meniscale. Il professor Mariani oggi opererà l’attaccante. I tempi di recupero si aggirano intorno ai quattro mesi. Per Zaniolo la stagione è praticamente finita, rientrerà a maggio, ma può sperare di tornare per partecipare all’Europeo. Totti ebbe un infortunio diverso a febbraio del 2006 e riuscì a recuperare a tempo di record per andare a vincere il Mondiale in Germania. Zaniolo ha un mese in più per recuperare e cercare un rientro record. Si è infortunato ieri sotto gli occhi di Mancini, che è stato uno dei primi a credere in lui. E il ct, a tarda notte, dopo la sentenza gli ha fatto coraggio: «Forza Nicolò, io ti aspetto, puoi farcela».