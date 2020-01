Antoine Camilleri, giocatore del Sannat FC, squadra di Malta ha aggredito l’assistente dell’arbitro dopo l’espulsione. Secondo quanto riporta “TVM”, il calciatore è stato espulso dal direttore di gara Massimo Axisa e poi ha aggredito l’assistente. Camilleri ha iniziato ad offendere tutti per poi aggredire con alcuni pugni l’uomo che stava a bordocampo, il signor Andrea Pavia. Il calciatore rischia la radiazione con il rischio di non poter scendere più in campo oppure una squalifica lunghissima.