L’edizione odierna de “Le Cronache di Napoli” parla del match di ieri del Savoia. Sfuma – si legge – la grande occasione di arrivare a -1 dalla vetta per il Savoia, che a Castrovillari si fa imporre il pareggio dai padroni di casa e da un arbitraggio apparso piuttosto in confusione nelle battute decisive della contesa. I torresi di Carmine Parlato non colgono l’attimo fuggente e restano dietro al Palermo di tre lunghezze, masticando amaro al triplice fischio di chiusura.