Proseguono le lamentele in casa Savoia, per il rigore concesso dal direttore di gara al Castrovillari sul finale della partita che ha poi decretato il risultato di 1-1. Dopo quanto scritto dal club campano sui propri canali social ufficiali, adesso è anche l’attaccante bianconero Scalzone a commentare quanto accaduto ieri durante Castrovillari-Savoia:

“le immagini parlano chiaro,giudicate voi!

vorrei solo spiegare se per qualcuno non fosse chiaro che dietro quell ora e mezza di partita la domenica ci sono settimane,mesi e anni di duro lavoro,sacrifici,rinunce, spesso si mettono da parte le famiglie, da parte di centinaia di persone che fanno parte di una società, dalla prima all ultima ruota del carro!

bisogna avere più rispetto di tutto ciò!

ora come non mai vi dico che siamo un grande gruppo,fatto da giocatori e staff con le palle quadrate,con una grande società alle spalle!

ieri ho capito che vi facciamo davvero paura

I CAVALLI DI RAZZA SI VEDONO ALLA FINE DELLA CORSA”