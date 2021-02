«Il segreto di questa Ternana non è più un segreto ma un dato di fatto. L’unico giocatore che risalta a livello individuale è Falletti, per il resto è la coesione del gruppo a fare la differenza. Vanno fatti tanti complimenti a questa squadra e a questo allenatore, capace fino a oggi di tenere tutti sul pezzo. Credo che Lucarelli ha inciso per l’80% in questo team: quando ti ritrovi 22 titolari per la C ma anche per la B, non è facile tenere sempre l’attenzione alta in tutti e tirare sempre fuori il massimo».

Queste le parole dell’ex bomber della Ternana, Riccardo Zampagna, rilasciate ai microfoni di “Rai Sport”, in merito alla grande classifica dei rossoverdi.