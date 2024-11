Zaffaroni presenta Spezia-Sudtirol: «Dobbiamo isolarci dalla classifica e concentrarci esclusivamente sul nostro percorso»

Alla vigilia della sfida contro lo Spezia al “Picco”, l’allenatore del Südtirol Marco Zaffaroni ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. Consapevole delle difficoltà che la sua squadra affronterà contro un avversario imbattuto e ben organizzato, Zaffaroni ha sottolineato l’importanza di mantenere l’atteggiamento giusto, focalizzandosi sulla crescita continua e sulla forza morale.

Ecco le sue dichiarazioni, tra considerazioni sul momento della squadra e l’obiettivo di costruire un’identità forte per affrontare il campionato senza lasciarsi condizionare dalla classifica.

«La squadra ha lavorato bene, senza particolari intoppo. I ragazzi si sono impegnati molto, hanno lavorato con grande determinazione e forza capendo qual è la situazione. Siamo pronti per affrontare questa partita consapevoli delle difficoltà che lo Spezia potrà proporre. Oltre lo Spezia c’è un ciclo di partite molto importanti e l’obiettivo è costruire un percorso di miglioramento continuo che ci permetta di affrontare al meglio ogni gara. Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica, ma concentrarci su ciò che possiamo migliorare e sulla forza morale necessaria per affrontare il momento. In questo momento, il modulo tattico non è l’aspetto principale. Quello che conta è mantenere l’atteggiamento giusto, la voglia di lottare e non mollare mai, costruendo su queste basi un’identità chiara. Ogni gara richiede concentrazione e la capacità di dare il 300% per cercare il risultato. Giochiamo contro una squadra imbattuta, che ha trovato una precisa identità e sta facendo molto bene. Tuttavia, il nostro focus principale deve essere su di noi, sul punto a cui siamo arrivati e su come migliorare per ottenere punti. Dobbiamo isolarci dalla classifica e concentrarci esclusivamente sul nostro percorso».