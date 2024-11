Serie B: pari al “Marulla”, tra Cosenza e Modena finisce 1-1. La classifica aggiornata

Finisce in parità il match tra Cosenza e Modena, valido per la 14ª giornata di Serie B. Una sfida equilibrata che ha visto entrambe le squadre trovare la via del gol, regalando emozioni fino agli ultimi minuti.

Il racconto del match

Il Modena era passato in vantaggio al 23’ grazie a una precisa conclusione di Cotali, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa calabrese. I gialloblù hanno gestito bene il risultato per gran parte della gara, mostrando solidità in fase difensiva.

Il Cosenza, però, non ha mai mollato e ha continuato a cercare il pareggio con determinazione. Gli sforzi dei rossoblù sono stati premiati all’80’, quando Mazzocchi ha trovato il gol del definitivo 1-1 con un colpo da rapace d’area, mandando in visibilio il pubblico di casa.

Un punto a testa che permette a entrambe le squadre di muovere la classifica, ma che lascia un pizzico di rammarico, soprattutto al Modena, per non essere riuscito a chiudere la partita. Il Cosenza, dal canto suo, ha dimostrato carattere e capacità di reagire, guadagnando un risultato importante in ottica salvezza.

Ecco la classifica aggiornata:

Pisa – 30

Sassuolo – 28

Spezia – 27

Cesena – 21

Cremonese – 18

Bari – 17

Palermo – 17

Brescia – 17

Juve Stabia – 17

Mantova – 16

Catanzaro – 15

Cosenza – 15

Modena – 15

Sampdoria – 15

Reggiana – 14

Carrarese – 13

Salernitana – 13

Südtirol – 13

Cittadella – 12

Frosinone – 10