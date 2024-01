L’ex rosanero Cristian Zaccardo ha parlato ai microfoni di “TMW” esprimendosi sul Palermo:

«A Palermo ci sono due miei ex compagni di squadra come Corini e Rinaudo, tifo per loro. Con la giusta continuità possono essere un outsider importante. Non sarebbe male se Palermo e Parma andassero in A l’anno prossimo».