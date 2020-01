Intervenuto ai microfoni di “Itasportpress.it”, Cristian Zaccardo, ex calciatore rosanero, si è espresso così in merito alla sua nuova vita: «Cosa ti manca del calcio giocato in questo momento? Purtroppo mi manca. Ho dovuto smettere per un problema alla cartilagine del ginocchio, altrimenti avrei continuato. Ho ancora la testa da calciatore. Per questo sto ritardando il ‘next step’. Adesso cresco, devo migliorare alcune caratteristiche del nuovo ambiente perché prima da calciatore non mi servivano ma adesso nelle vesti di direttore, agente o mediatore saranno utili. Che effetto mi ha fatto essere inserito nella Hall of Fame del Milan? Beh è stato un onore. Una grandissima soddisfazione. Anche se le vere glorie del Milan sono altre, non sono io. Quelle del passato. Mi ha comunque fatto enormemente piacere essere lì con loro e festeggiare i 120 anni della società».