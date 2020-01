Nelle ultime ore di calciomercato la Sampdoria si è assicurata le prestazioni di Antonio La Gumina, ex attaccante del Palermo, prelevato in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli. Intervenuto ai microfoni di “Sampnews24.com”, l’ex rosanero si è espresso così in merito al suo passaggio in blucerchiato: «Sono contentissimo di essere qui. Saluto i tifosi, un abbraccio».