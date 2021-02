Ennesima novità per Whatsapp in arrivo tra tre mesi.

Dal 15 maggio, secondo quanto riporta “Gds.it”, chiunque non accetti i nuovi termini di servizio – che prevedono la condivisione dei dati con Facebook – non potrà più accedere all’applicazione. Non solo, è in arrivo un nuovo tool, chiamato “Read Later”, che permetterà anche ai più smemorati di non perdere nessun messaggio.





Basterà infatti un clic per contrassegnare un messaggio ricevuto e fare in modo che sia la stessa applicazione a ricordare successivamente all’utente di rispondere. Per attivare questa funzione bisognerà cliccare su una chat e selezionare dall’apposito menu la funzione “Read Later” non appena questa sarà disponibile sul dispositivo.