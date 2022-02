Kurt Zouma è nei guai. Il difensore del West Ham è finito nel mirino delle critiche, in seguito a un video finito sui social, in cui il il classe 1994 maltrattava i suoi due gatti, di razza Bengal. (CLICCA QUI per vedere il video shock).

Gli Hammers hanno preso una durissima posizione: il difensore verrà punito con l’importo massimo possibile, e il denaro è stato donato ad associazioni di beneficenza per gli animali. La multa è stata fissata a 250mila sterline, pari a due settimane di stipendio del calciatore, il massimo che può essere inflitto come sanzione a un giocatore da parte di un club.

“Il West Ham United condanna senza riserve le azioni del nostro giocatore, Kurt Zouma, nel video che è circolato. Abbiamo parlato con Kurt e tratteremo la questione internamente, ma vorremmo chiarire che non perdoniamo in alcun modo la crudeltà verso gli animali”.