West Brom-Wolves, violenta rissa sugli spalti: tifosi prendono d’assalto il campo (VIDEO)

Una rissa molto violenta è scoppiata sugli spalti durante il derby tra West Brom e Wolves in FA Cup terminato 0-2.

Il “Daily Mail” titola “Il giorno della vergogna del calcio”. Come riportato dalla stampa inglese, infatti, il match è stato interrotto dopo che sugli spalti è scoppiata la violenza tra i tifosi di entrambe le squadre, con i tifosi che hanno preso d’assalto il campo e i giocatori costretti a portare in salvo i propri figli.

I video condivisi sui social mostrano disordini tra la folla mentre circa 50 agenti di polizia con manganelli e steward cercano di trattenere i tifosi allo stadio “The Hawthorns” di West Bromwich. Secondo quanto riferito, i disordini sono stati innescati dai tifosi dei Wolves che festeggiavano il gol mentre erano in piedi tra i tifosi dei padroni di casa.

La partita ha sempre avuto un potenziale di violenza poiché era la prima volta che questi rivali si affrontavano dal 2021 e la prima volta davanti ai tifosi dal 2012. L’incontro, quindi, era stato definito ad alto rischio, con maggiore sicurezza e calcio d’inizio previsto alle 11.45 nella speranza di evitare tensioni tra i tifosi anche all’esterno dello stadio.

Di seguito qualche clip apparsa su “X”:

West Bromwich Albion vs Wolves was delayed for over 25 minutes with players taken off the pitch after absolute chaos started in the home end of the Hawthorns. Some fans were taken away by police 😳#WBAWOL | #FACup pic.twitter.com/D6aEKMZ8Uc

— Hayters TV (@HaytersTV) January 28, 2024