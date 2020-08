«C’è grande entusiasmo nei giorni di ritiro. Ho visto grande lavoro. L’allenatore Raffaele ci ha già trasmesso le sue idee tattiche. In pochi giorni di allenamento ci ha dato le indicazioni sul modo di muoverci. Stiamo imparando il suo concetto di gioco. I risultati parlano per lui. Ho voglia di dare una mano alla squadra e un altro anno di contratto. Vorrei rimanere per dimostrare realmente quanto valgo. Sono rimasto affascinato dalla prospettiva di giocare in una grande squadra. E poi qui si vive bene, circondati da mare, cultura e affetto. Il mio stop di due mesi? Ci tengo a ribadire che era solo pressione bassa, nessun problema al cuore. Che ruolo occuperei? Centrale a tre, quattro o cinque non importa. Proveremo a tre come play basso o a due, vedremo». Queste le parole del centrocampista del Catania, Nana Welbeck, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito al suo futuro.