Prezzi assurdi per i voli nel weekend che sta per arrivare.

Secondo quanto riporta “Open.Online”, un volo Milano-Catania per oggi, domani e domenica a 250 euro con Ryanair. Stessa situazione per oggi e domenica da Milano a Bari. Va peggio con Alitalia dove un Milano-Catania va oltre i 200 euro con punte di 500 euro (a tratta). Stesso discorso per il Milano-Palermo. Dai 161 ai 262 euro per un treno da Milano a Napoli e molti sono già occupati.