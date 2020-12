Wanda Nara querela Luciana Littizzetto per la battuta su di lei: «Violenza non viene solo dai maschi»

Wanda Nara non ha gradito la battuta e quel commento sul suo nudo a cavallo di Luciana Littizzetto in diretta a “Che tempo che fa“, sui “Rai2″, e sul suo profilo Instagram la moglie e agente del calciatore Mauro Icardi ha commentato:

«Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente».