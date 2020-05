Kyle Walker, terzino del Manchester City, sta balzando all’onore della cronaca per non aver rispettato il lockdown per 3 volte nel giro di 24h. Secondo quanto riporta “TMW” il giocatore nei giorni scorsi aveva organizzato un party con un amico e due prostitute in piena quarantena. Il terzino inglese ha voluto rispondere alle polemiche con un duro tweet sul suo profilo Twitter, scrivendo:

” Sto vivendo uno dei periodi più difficili della mia vita, di cui mi assumo la piena responsabilità. Tuttavia ora inizio a sentirmi molestato. Ciò non riguarda solo me, ma anche la salute della mia famiglia e dei miei figli piccoli. Cosa hanno fatto i miei genitori e mia sorella per meritare di essere invasi dai fotografi che mi seguono? Ho costantemente l’impressione di essere seguito. Non mi sento nemmeno al sicuro nei confini di casa mia, perché devono sentirsi così anche loro. Chi merita tutto questo? Sono in una posizione privilegiata come atleta e posso assicurare che non lo do per scontato. Ma a che punto vengono presi in considerazione i miei sentimenti?”.