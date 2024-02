Voglio giocare gli Europei: Spalletti, adesso hai un top player in più | L’arma segreta è uscita allo scoperto

Un calciatore importante ha mandato chiari messaggi al ct azzurro, ed è pronto per prendere parte alla spedizione in Germania della prossima estate per difendere il titolo.

Manca sempre meno alla fine della stagione. Una volta conclusi i campionati però il mondo del calcio non andrà a riposo, visto che nel prossimo giugno si giocherà l’Europeo di Germania.

I commissari tecnici nel frattempo sono al lavoro per sciogliere gli ultimi dubbi sui giocatori da convocare, e non è da meno il nostro allenatore Luciano Spalletti.

Tra le tante incognite che stanno pervadendo la mente dell’ex Napoli però una voce importante potrebbe avergli schiarito le idee. Un top player infatti si è candidato per la convocazione e spera di prendere parte alla spedizione azzurra.

Un aiuto di livello per Luciano Spalletti

Nei giorni scorsi il centravanti del Genoa Mateo Retegui ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Il bomber rossoblù ha parlato di vari temi, ma in particolar modo si è concentrato sulla nazionale e sulla possibilità di essere convocato per il prossimo campionato europeo, dimostrandosi poi un grande tifoso azzurro. Di seguito le sue dichiarazioni.

”Io voglio tanto giocare l’Europeo. So che devo fare bene prima qui a Genova con la squadra e dopo, se il mister vuole che vada in nazionale e mi chiama, io lo voglio e lo sogno tanto. Per me giocare per la nazionale è tutto. Abbiamo incontrato Spalletti recentemente? Noi l’abbiamo visto a Coverciano, è venuto un giorno, abbiamo parlato un po’ e speriamo che mi chiami. Ho tifato Argentina al mondiale? Sì sì. Io sempre voglio che vinca l’Italia, ma l’Italia sfortunatamente non si è qualificata e se l’Argentina gioca una finale voglio che vinca”.

Problema attaccante per l’Italia, Retegui la soluzione?

E’ noto a tutti che la nostra nazionale ha un evidente problema nel reparto offensivo. Da anni ormai non esiste un vero e proprio bomber in grado di segnare con costanza in azzurro, e anche questa ragione aveva spinto l’ex ct Roberto Mancini a convocare l’oriundo Mateo Retegui quando era ancora uno sconosciuto.

Il classe 1999 però adesso sta cominciando ad affermarsi, e il suo trasferimento in Serie A della scorsa estate ha fatto crescere il suo appeal. Al Genoa poi l’italo-argentino sta giocando discretamente, e se dovesse continuare così di sicuro Luciano Spalletti prenderà in seria considerazione la sua candidatura.