Verso Euro 2024: svelate le divise dell’Italia (FOTO)

Manca sempre meno all’inizio degli Europei 2024. Il portale Footy Headlines ha diffuso le prime indiscrezioni relative alla prima e alla seconda divisa dell’Italia.

La prima maglia dovrebbe essere in vendita dal 14 marzo 2024, rispettivamente a 100 euro per la versione replica e a 150 per quella ufficiale da gara. Svelata anche la seconda maglia. In questo caso a farla da padrone è invece il bianco, del resto come da tradizione: a fare da contorno il verde e rosso da una parte e dall’altra.

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 + 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁𝘀: Italy Euro 2024 Home Kit Leaked: https://t.co/6d5WViS1DU — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 5, 2024

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Italy Euro 2024 Away Kit Leaked – Official Pictures: https://t.co/xxH44S4WeP — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 5, 2024