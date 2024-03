Bayern-Lazio: 18enne italiano fermato dalla polizia per un saluto hitleriano (VIDEO)

Spiacevole episodio avvenuto in Germania appreso dalle fonti tedesche. Stanno facendo il giro del mondo, suscitando indignazione, le immagini di decine di tifosi della Lazio al Hofbräuhaus, famosa birreria di Monaco cara ad Adolf Hitler.

La polizia tedesca ha “temporaneamente” arrestato un ragazzo italiano che aveva esibito il saluto hitleriano. Non sono state subito fornito le generalità, secondo quanto trapelato si tratta di un 18enne, colto in flagrante sul posto e in seguito trattenuto in attesa di ulteriori accertamenti. Successivamente il giovane è stato successivamente rilasciato dietro versamento di deposito cauzionale e l’espletamento di tutte le pratiche di rito.