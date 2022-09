Attraverso Twitter Vladimir Luxuria ha pubblicato un tweet in riferimento all’esclusione dell’Italia dal Mondiale.

“È vergognoso il Mondiale in Qatar: più di 6500 lavoratori migranti morti per la costruzione degli stadi e un codice penale che, all’articolo 296, prevede fino a 3 anni di reclusione per ‘omosessualità’. Non mi dispiace affatto che l’Italia sia stata esclusa”.