Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta del Sud” l’estremo difensore Emiliano Viviano si è espresso in merito alla possibilità di giocare alla Reggina: «Non vorrei sbilanciarmi, visto che c’è una trattativa in corso da qualche settimana. Quello che posso dirvi è che ho dato la mia disponibilità alla Reggina, adesso bisogna attendere i prossimi passaggi per capire quello che succederà. Non è questione di categoria, anche perché Reggio Calabria è una piazza importante, ma solo attendere per capire se questa situazione si può concretizzare».