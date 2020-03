Intervenuto ai microfoni di “TMW” Emiliano Viviano si è espresso sul delicato momento e all’emergenza Coronavirus: «Insieme a Bergamo abbiamo vissuto una tragedia. La situazione è drammatica, poi la provincia di Brescia è enorme. Non credevo che potesse essere così grave. Purtroppo so di persone che sono morte o che attualmente stanno male. Anche nel mondo del calcio abbiamo vissuto del presidente della Pergolettese. L’unica cosa da fare è rimanere a casa. Io ormai ho perso il conto di quanto sono chiuso qui. A Brescia sono uscito solo una volta in due settimane. Questa zona è già poco frequentata, ma è tutto deserto. Non ricordo nemmeno da quanto tempo sono in casa. Riprendere il campionato? Ognuno porta acqua al proprio mulino. Bisognerebbe far quadrato tutti e capire cosa è meglio per tutti, non solo per pochi. Quando muore la gente, si pensa ad altro. Mi viene da piangere a pensare a queste discussioni».