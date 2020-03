I dati dell’istat dicono che in Sicilia sono diminuiti drasticamente i reati come furti, rapine, danneggiamenti e lesioni. Le misure adottate per contenere il contagio da coronavirus hanno determinato, con la limitazione degli spostamenti delle persone, anche un calo dei reati in Sicilia tra il 1° al 22 marzo 2020 m(rispetto al 2019). In Italia addirittura si è passati dai 146762 delitti dei primi 20 giorni di marzo ai 52596 dei primi 20 giorni di marzo 2020.