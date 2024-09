Vittoria dello Spezia sulla Carrarese, Cerri: «Loro più bravi a capitalizzare le occasioni»

Al termine del match perso dalla Carrarese contro lo Spezia al Picco, è intervenuto il difensore degli ospiti Cerri per commentare il match.

«Avevamo preparato la partita in base agli avversari, poi in campo può succedere di tutto. Abbiamo avuto qualche buona giocata in fase offensiva e in fase difensiva, poi i dettagli fanno la differenza e il risultato è stato quello che è stato. Prepariamo sempre tutto nel minimo dettaglio, loro sono stati più bravi a capitalizzare le occasioni avute. Hristov è molto forte. Provo a prepararmi in ogni partita, cercando di non farmi influenzare dal nome di chi mi marca. Cerco di fare il mio meglio ogni volta».