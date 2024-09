Frosinone sconfitto dal Bari, Marchizza: «Cercheremo di invertire la rotta»

Al termine del match perso dal Frosinone contro il Bari per 0-3, è intervenuto il calciatore dei padroni di casa Marchizza per commentare il match.

«Prestazioni? Capire qual è la soluzione e qual è il problema, in questo momento ce ne sono tanti. Facciamo di tutto per seguire il mister, non c’è nessun problema soprattutto in allenamento. Le sedute vengono sempre bene, crediamo in quello che ci chiede il mister. Il problema è che vieni giudicato per quello che fai la domenica e in questo momento stiamo facendo prestazioni di basso livello e dobbiamo invertire questo trend perché così è davvero brutto.

Morale? Questa squadra dovrà aggrapparsi alla forza dei suoi leader e io mi metto davanti. Forse avrò sbagliato a trasmettere l’importanza di questo campionato, di giocare per la gente e per questa città. Non credo nella sfortuna, secondo me il calcio ti dà sempre quello che ti meriti. Se sta andando così è perché ce lo meritiamo. Dobbiamo alzare la testa, in questo momento si vedono gli uomini. Cercheremo di invertire la rotta.

Sulle parole di Vivarini? In settimana vedo cose diverse, dire che questa squadra è depressa forse il mister intendeva dire che non siamo solidi. Ci vengono a mancare anche a livello offensivo, di passare in vantaggio e portare il pubblico dalla nostra parte.

Ai tifosi? Il tifoso reagisce da tifoso. E’ chiaro che vedere la squadra sotto 3-0 fa male, capisco la loro reazione ed è giustissima. Dobbiamo cercare di invertire la rotta».