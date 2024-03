Vittoria dello Spezia sul Sudtirol, Verde: «Siamo una grande squadra, giocherei anche rotto»

Al termine del match tra Spezia e Sudtirol, vinto dai padroni di casa 2-1, l’esterno d’attacco Daniele Verde, autore di una doppietta, si è espresso sulla gara.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, non meritiamo questa classifica ma il calcio regala gioie e dolori. Faremo di tutto per tirarci fuori, perché questo gruppo merita. Ce la metteremo tutta. Sono fiero di avere le persone con me. Ancora una volta vogliamo fare di tutto insieme a loro e per me è motivo di orgoglio. Siamo una squadra bella, facciamo fatica quando siamo troppo belli. Se siamo un po’ più sporchi calcisticamente questo ci porterà più frutti. Non dobbiamo dimenticare il nostro calcio, lo facciamo per aiutare noi e tutto il popolo bianco. Giocherei anche rotto, per aiutare tutti. Purtroppo venivo da un piccolo infortunio e fisicamente mi sono ripreso al 100% ma i problemini ci sono sempre. Se l’allenatore fa le sue scelte, io darò sempre il 100%: dico solo che si potrà sempre contare su di me ad occhi chiusi».