Vince la Feralpi a Modena, il ds Vaira: «Proprietà ha fiducia in tutti»

Continua il periodo negativo in casa Modena. Questa volta è la Feralpisalò a vincere per 2-3, il ds Vaira si è espresso, proprio al termine della gara, per ribadire la fiducia verso Bianco e lo staff da parte del club.

Di seguito le sue parole:

«E’ una sconfitta che fa male. L’impegno dei ragazzi non è mancato, è ovvio che c’è tanto da migliorare, commettiamo ancora troppi errori. Fino al 40′ abbiamo disputato un’ottima gara, poi dopo un paio di decisioni arbitrali, che non commentiamo, si è creata una confusione che ci siamo portati dietro nel secondo tempo. La ripresa non è stata all’altezza, non abbiamo dato continuità alla grande prestazione con la Cremonese ed è un peccato. Ora testa bassa e da domani torniamo subito a lavorare.

Ho fatto un punto della situazione con il presidente e tutta la famiglia, hanno grande fiducia e averla in questi momenti è sempre stata la nostra forza. Ho parlato anche con Bianco e il suo staff, chiaramente c’è delusione ma fa parte del calcio, ci sono i momenti complicati ma tutti insieme ne verremo fuori».