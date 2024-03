Cremonese-Como, Stroppa: «La squadra ci ha creduto fino alla fine»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro il Como.

Ecco le sue parole:

«Dovevamo andare al riposo con un altro risultato. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e in modo ordinato. Nella ripresa dovevamo agire in maniera diversa ma alla fine abbiamo vinto grazie ad un episodio. Non stavamo rischiando nulla e siamo stati forti nell’uno contro uno. Anche con l’uomo in più abbiamo trovato tanti spazi chiusi in mezzo al campo. Abbiamo deciso di attaccare sulle fasce perché c’era più libertà. La squadra non si è mai disunità e ci ha creduto fino alla fine. Zani oggi bravo ma non mi sta bene perché deve migliorare tanto e raccogliere tutto il frutto del suo lavoro. Per fortuna oggi lo ha fatto nel finale e ci ha regalato i tre punti».

«Avrei preferito prendere il gol prima e non dopo. Dovevamo avere prima quella carica perché dopo il 2-1 ho visto la giusta cattiveria negli occhi dei miei. Abbiamo giocato molto bene ma è mancato lo spunto decisivo. Facevamo certe giocate con Falletti e Vazquez ma non sempre le concludevano».