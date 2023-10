Nicholas Pierini, attaccante del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla vittoria contro il Pisa.

Di seguito le sue parole:

«Siamo partiti male, un po’ titubanti per la partita di Reggio. Il rigore ci ha scossi, e finire il primo tempo con il pareggio è stata una boccata di ossigeno per tutti: ci ha aiutato molto per ricominciare il secondo tempo con più fiducia. Sono contento perchè a Reggio ho provato a segnare, ma non ci sono riuscito. Non penso al secondo posto. La Serie B è un campionato difficile e tutto può accadere. Il Palermo ha perso con il Lecco, per esempio, quindi noi continuiamo a lavorare per la nostra strada. Dedico il gol a Jay Idzes, che come sapete ha avuto un grave problema che lo sta tenendo fermo. Io e Dennis mettiamo in discussione le scelte del mister perchè nostro lavoro settimanale è proprio quello di mettere in discussione il mister quando deve fare la formazione per la partita del weekend».

«Faremo la nostra solita settimana, e andremo a Terni per fare le nostra partita, per poi aspettare la sfida contro il Catanzaro. Il calendario è questo, ma noi non ci lamentiamo. Non ho un obiettivo per i gol. Sono convinto che durante il campionato arriveranno, spero tanti quanti il numero della maglia».