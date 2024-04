Vittoria del Brescia a Cosenza, Maran: «Stiamo cercando di superare noi stessi»

Al termine del match vinto dal Brescia in casa del Cosenza per 1-2, il tecnico Maran è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«Al di là dell’episodio di Bisoli, avevamo già avuto le occasioni per passare in vantaggio anche prima del contropiede finalizzato da Galazzi e nato proprio dal salvataggio di Dimitri. Siamo stati bravi a cercare la vittoria e concretizzare le opportunità avute. L’abbiamo voluta e cercata coi nostri mezzi questa vittoria, anche soffrendo, ma non più di tanto. Siamo cresciuti nella partita. Playoff? Stiamo cercando di superare noi stessi, facendo la corsa proprio solo su di noi. Certo oggi è un mattone importante nella corsa salvezza. Dopo una sosta per le Nazionali può uscire ogni tipo di prestazione, abbiamo dato una risposta importante. Ora guardiamo con entusiasmo alle prossime gare e questo entusiasmo deve coinvolgere tutti. Ci aspettano npartite toste contro squadre che stanno bene. Avremo bisogno della spinta di tutti e sono convinto che al Rigamonti proveremo a fare quello che siamo capaci di fare, sono certo che il pubblico ci darà una grande mano».

«Cosenza? Non è simpatico dare giudizi sugli avversari. Noi comunque li abbiamo fatti abbassare, facendoli correre senza palla, abbiamo giocato sempre con un difensore sulla linea di centrocampo. Siamo riusciti a rendere la vita difficile al Cosenza e voglio riconoscere i giusti meriti ai miei ragazzi. I nostri avversari sono stati però sempre in partita. I ragazzi che sono entrati hanno dato tutti un grande contributo. Durante la settimana ognuno lavora con grande partecipazione e anche oggi i cambi hanno inciso. Galazzi mi aveva chiesto cinque minuti prima di uscire, gli avevo detto di tenere duro ancora un attimo visto che era l’ultimo cambio che potevo fare. Ben per noi aver temporeggiato su quel cambio».