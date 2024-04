La Reggiana vince a Venezia, Joronen: «Siamo tutti arrabbiati per il risultato»

Al termine del match perso dal Venezia per 2-3 contro la Reggiana. Il calciatore dei padroni di casa Joronen è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«Sul 2-0 dovevamo essere più bravi mentalmente, più veloci e tenere il ritmo alto con e senza palla. Siamo tutti arrabbiati per il risultato ma ora abbiamo la testa sulla prossima partita di Ascoli. Ci vuole una grande disciplina e lavoro per continuare a stare in alto. Forse oggi c’è stato un accumulo di tante piccole cose da migliorare, tutto l’anno abbiamo lavorato per stare in alto e dobbiamo continuare a fare questo».