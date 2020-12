Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Palermo, Roberto Taurino, tecnico della Viterbese, si è espresso così:

«Cosa penso del Palermo? Parliamo di una rosa completa, una squadra costruita per vincere. Hanno recuperato tutti e sicuramente c’è tanta qualità anche nei ricambi.





Ma se pensiamo a quanto sono bravi gli altri, non partiamo per niente. Lo sport in generale è pieno di imprese, risultati che nessuno si aspetta e poi succedono. Sappiamo che è difficile ma nella nostra testa dobbiamo essere convinti che l’impresa si può fare».