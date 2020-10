Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Viterbese ha reso noto di aver attivato la vendita dei biglietti per la partita contro il Bisceglie. Ecco il comunicato:

“La società U.S. Viterbese 1908 comunica che per la partita contro il Bisceglie in programma mercoledì 21 ottobre allo stadio “Enrico Rocchi” verrà attivata la vendita dei biglietti presso la Tabaccheria della Palazzina di Casti Claudia (Via della Palazzina 123, Viterbo) e online su boxol.it.





Inoltre i tagliandi saranno acquistabili il giorno della gara presso il botteghino dello stadio “Enrico Rocchi””.