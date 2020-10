Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Luca Toni ha voluto commentare il suo ingresso nella “Hall of fame” rosanero.

Ecco il suo messaggio: “Ringrazio i tifosi e la società per avermi inserito nella Hall of Fame palermofficial, sono felice per questo super traguardo raggiunto, ci vediamo presto allo stadio per vedere una bella partita del Palermo e infine il Museo”. In basso il post in questione.





Luca Toni (@luca_toni.9) in data: 14 Ott 2020